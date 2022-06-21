تونسيون يشككون في سباحة سبعيني من إيطاليا إلى تونس

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تونسيون يشككون في سباحة سبعيني من إيطاليا إلى تونس

قبل 37 دقيقة

غرد تونسيون مشككين في إعلان السباح نجيب بلهادي عبوره من جزيرة بانتلاريا الإيطالية إلى ساحل ياسمين الحمامات في تونس، قاطعا مسافة تجاوزت 155 كيلومترا سباحة استمرت نحو 64 ساعة. من جانبها، قالت وزارة الشباب والرياضة إنها ستتأكد من صحة الخبر.

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