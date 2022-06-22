"دنيانا": سوق العمل… والفجوة الجندريّة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": سوق العمل… والفجوة الجندريّة

قبل 28 دقيقة

لا تتمتع النساء بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها الرجل في سوق العمل. واقعٌ غير منصف جعل فرص المرأة محدودة لأسباب عدة.

في دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، تظهر الأرقام أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلتا درجات متفاوتة. وهي غائبة عن قائمة الدول التي تتمتع فيها المرأة بوضع قانوني مساوٍ لوضع الرجل.

أسباب عدة تحول دون وصول المرأة في المنطقة العربية إلى المناصب ذاتها التي يتبوأها الرجل. الأسباب نفسها تعود إلى عدم حصول المرأة على رواتب متساوية مع الرجل إضافة إلى امتيازات أخرى.

فبالإضافة إلى القوانين المجحفة بحق المرأة، هناك عادات وتقاليد تتحكم بمسارها المهني.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش الفجوة الجندرية في سوق العمل مع ريم أصلان من منظمة العمل الدولية من الأردن، يسرا محمد إعلامية من الكويت، غيداء الرشيدي باحثة من اليمن، وملاك سويد باحثة من سوريا.