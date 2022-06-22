الشيخ مبروك عطية: لماذا أثار مقطع فيديو له عن طالبة المنصورة غضب النساء في مصر؟

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الشيخ مبروك عطية: لماذا أثار مقطع فيديو له عن طالبة المنصورة غضب النساء في مصر؟

قبل 42 دقيقة

تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ البلاغة في جامعة الأزهر مبروك عطية بعدما طالب الفتيات والنساء بارتداء الحجاب لتفادي الاعتداء عليهن. تصريحات عطية جاءت تعليقا على جريمة ذبح طالبة المنصورة.

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