الكشف عن "المنتحر المزيف "في مصر.. والحضانة بعد الطلاق السر وراء فعلته

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الكشف عن "المنتحر المزيف "في مصر.. والحضانة بعد الطلاق السر وراء فعلته

22 يونيو/ حزيران 2022، 15:51 GMT

كشفت الشرطة المصرية حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بدعوى الإنتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده بسبب قانون الأسرة بحسب وصفه.

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