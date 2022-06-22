الكشف عن "المنتحر المزيف "في مصر.. والحضانة بعد الطلاق السر وراء فعلته
الكشف عن "المنتحر المزيف "في مصر.. والحضانة بعد الطلاق السر وراء فعلته
كشفت الشرطة المصرية حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بدعوى الإنتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده بسبب قانون الأسرة بحسب وصفه.
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