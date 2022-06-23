ليبيا تعبر عن استيائها من معاملة رعاياها عند معبر السلوم الحدودي مع مصر
ليبيا تعبر عن استيائها من معاملة رعاياها عند معبر السلوم الحدودي مع مصر
قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إن الجمارك المصرية تعامل رعاياها معاملة سيئة عند عبورهم من معبر السلوم الحدودي مع مصر. يأتي هذا بعد فيديوهات وصور لشكاوى المواطنين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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