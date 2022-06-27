قادة دول مجموعة السبع يسخرون من عضلات بوتين وبعضهم يفرضون حظرا على الذهب الروسي
قادة دول مجموعة السبع يسخرون من عضلات بوتين وبعضهم يفرضون حظرا على الذهب الروسي
سخر قادة دول مجموعة السبع من عضلات بوتين حيث ظهر عاري الصدر عدة مرات. وأعلن رؤساء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان عزمهم على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي.
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