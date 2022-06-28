"دنيانا" عن سينما النضال: من الشارع وإليه

قبل 23 دقيقة

في السنوات الأخيرة، نلاحظ الاتجاه نحو النمط الشخصي لسرد قصة نضال عامة، خاصة مع توفّر إمكانية الإنتاج بموازنة صغيرة، فبرزت السينما المستقلة، كأنّ المخرج يقول: لا أريد لأحد أن يخبر قصّتي، أنا أريد أن أخبر هذه القصة بنفسي عبر ما مررت به شخصياً أو عبر ما شاهدته.

المخرجة هالة جلال من مصر والمخرج هادي زكاك من لبنان والمخرجة ميرا صيداوي من فلسطين خاضوا نقاشاً مع الباحثة غيداء الرشيدي من اليمن حول أهم الأفلام العربية السياسية النضالية التي ألهمتهم والقضايا التي أرادوا التعبير عنها في أفلامهم. وكان لا بدّ من التطرّق إلى التحدّي الذي يواجهه مخرجو هذا النوع من الأفلام، إن كان من ناحية الإنتاج والتوزيع أو من ناحية الرقابة.