انفجار العقبة..وفيات وإصابات جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

قبل 56 دقيقة

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الوضع في العقبة بات تحت السيطرة بعد تسرب غاز سام من حاوية سقطت فوق باخرة في الميناء. وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادث إلى 13 شخصاً وأصيب نحو 260 شخصاً بينهم أردنيون وأجانب في الحادثة.