هل الحجاب فرض؟ الأزهر يرد على أستاذ أزهري صرح بعدم وجوبه
هل الحجاب فرض؟ الأزهر يرد على أستاذ أزهري صرح بعدم وجوبه
من جديد، يعود الجدل حول وجوب ارتداء الحجاب في مصر عقب نشر صور ضحية جريمة الذبح بالمنصورة نيرة أشرف. قال أستاذ الفقه المقارن بالأزهر سعد الدين الهلالي إن الحجاب "عرف" وليس "فريضة"، ولكن الأزهر رد مؤكدا فرضية الحجاب في الإسلام بإجماع العلماء.
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