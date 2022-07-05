رحلةٌ على متن كتاب

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رحلةٌ على متن كتاب

قبل 17 دقيقة

يعتبر الإدريسي والمسعودي وابن بطوطة وابن فضلان وابن جبير من أشهر الكتّاب العرب الذين كتبوا في أدب الرحلة، فاهتموا بتوثيق رحلاتهم وكتابة القصص التي حصلت معهم. ومنهم من اهتم بجغرافيّة تلك الأماكن فعمل على رسم الخرائط التي تقدّم وصفاً لتلك المناطق.

مع ظهور وسائل السفر الحديثة، ولاحقاً الإنترنت الذي يتيح التعرّف بكبسة زرّ على مناطق بعيدة عن الشخص والتجوّل فيها إفتراضيًّا، تراجعت مكانة أدب الرحلات، ليبدأ لاحقاً باتّخاذ مسار جديد تدخل عليه وسائل التواصل. وكانت النساء الأقل دخولاً إلى مجال أدب الرحلة بسبب تقييد المجتمع في السابق لإمكانية سفرهنّ.

في "حلقة "دنيانا" تحدّثت كلّ من الكاتبة الكويتيّة في أدب الرّحلة إيلاف الريش، والمصريّة شيرين عادل عن تجربتهما المختلفتين في هذا النمط الأدبي. فبين الدراجة النارية التي استخدمتها شيرين في رحلاتها والسير على الأقدام الذي اختارته إيلاف وسيلةً، اختلافٌ في المغامرة والمتعة. نقاش شاركت فيه ملاك السويد ونوال الحوار من سوريا ويسرا محمد من الكويت.