أردوغان الزعيم الأكثر شعبية بين العرب والديمقراطية تضعف اقتصادات بلدانهم

قبل 45 دقيقة

في استطلاع للرأي أجرته شبكة الباروميتر العربي لصالح بي بي سي عربي، وافق معظم المشاركين على القول بأن الاقتصاد ضعيف في ظل الديمقراطية. وجاءت النتائج بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عقد على ما يسمى باحتجاجات الربيع العربي التي دعت إلى التغيير الديمقراطي.