مراهق بريطاني يتسبب بإنذار كاذب بوجود قنبلة في طائرة وتدخل طائرة حربية إسبانية!

قبل 57 دقيقة

نشر مراهق بريطاني يبلغ من العمر 18 عاما أثناء سفره من بريطانيا إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، منشورا على مواقع التواصل، يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة التي يستقلها، ما استدعى تدخل مقاتلة إسبانية لمرافقة الطائرة بعدما تم إبلاغ سلاح الجو الإسباني بالتهديد المزعوم. ويواجه المراهق غرامة مالية كبيرة وذلك لنشره تهديدا كاذبا بوجود قنبلة على متن رحلة جوية.