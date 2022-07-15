منى سيف: لا أرى حلاً حقيقياً لملف المعتقلين السياسيين في مصر

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منى سيف: لا أرى حلاً حقيقياً لملف المعتقلين السياسيين في مصر

قبل 25 دقيقة

أقرّت منى سيف عبد الفتاح الناشطة السياسية والحقوقية المصرية بتحسن ظروف سجن شقيقها علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المصري وإن كانت قد وصفت هذا التحسن بالطفيف للغاية، فما الذي دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام الذي تجاوز مائة يوم، بحسب أسرته؟ وقالت منى سيف إنها لا ترى حلاً حقيقياً لملف المعتقلين السياسيين في مصر، فما هي مبرراتها؟ وما ردّها على قيام السلطات المصرية مؤخراً بالإفراج عن عشرات المسجونين السياسيين؟ وما رأيها في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية مع قوى معارضة مصرية مختلفة؟

وأضافت الناشطة السياسية المصرية أنّ قضية شقيقها علاء أصبحت مسؤولية الحكومتين المصرية والبريطانية بعد أن بات يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، فما هي الوعود التي تلقتها من الحكومة البريطانية في هذا الصدد ؟ وهل تغيّر وضع شقيقها علاء بعد حصوله على الجنسية البريطانية ؟ وما هي ظروف حصول أفراد أسرتها بالكامل على الجنسية البريطانية؟ وما هي الخيارات المتاحة الآن لتسوية قضية شقيقها علاء من وجهة نظرها؟