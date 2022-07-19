"دنيانا": العنف... لا يعرف هوية جنسية

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"دنيانا": العنف... لا يعرف هوية جنسية

قبل ساعة واحدة

هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها في "دنيانا" عن جرائم العنف ضد المرأة. فبين الحين والآخر تزداد هذه الجرائم وتعلو صرخات التنديد وتتفجر موجات الغضب.

إلا أنها المرة الأولى التي نطرح فيها في "دنيانا" العنف ولكن في سياق آخر. نتحدث هنا عن العنف الأسري داخل العلاقات المثلية الجنس. وللمرة الأولى نستمع إلى تجارب شخصية لأفراد من المجتمع الكويري.

والسؤال الأول المطروح لماذا لا نسمع في مجتمعاتنا عن حوادث العنف داخل المجتمع المثلي؟ فإذا كان الحديث عن الهوية الجنسية محظورا في مجتمعاتنا العربية، كيف يمكن السماع عن مثل هذه الحوادث؟

وإذا كانت القوانين تجرّم المثلية الجنسية والعبور الجنسي، فمن يحمي المجتمع الكويري؟ ويسبب غياب القوانين لحماية ضحايا العنف الأسري في العلاقات المثلية أو مساواتهم بغيرهم من أبناء المجتمع، انعدام طلبهم للحماية من المرجعيات الأمنية والقضائية.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع ديمة متى كاتبة وممثلة وكويرية من لبنان، آمنه علي ناشطة وكويرية من الصومال، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وغيداء الرشيدي باحثة من اليمن.