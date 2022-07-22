سلطان العرادة: هناك شروط للهدنة ينبغي الوفاء بها ولا مانع من إستمرارها

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سلطان العرادة: هناك شروط للهدنة ينبغي الوفاء بها ولا مانع من إستمرارها

قبل 10 دقيقة

قال سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب في اليمن إن المجلس لا يملك عصاً سحرية وإنه يأتي في ظروف صعبة وفي مرحلة شديدة التعقيد من تاريخ اليمن، فكيف يتعامل المجلس مع مشكلات اليمن وما الذي أنجزه المجلس منذ الإعلان عنه وحتى الآن؟ وما مدى الانسجام بين أعضائه؟

يضيف سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب في اليمن أنّ جماعة أنصارالله الحوثية مستمرة في إنتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً في اليمن، فما هي فرص تمديد الهدنة بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل؟ وما هي الشروط التي يطالب بالوفاء بها من أجل إستمرار الهدنة؟ ولماذا يحمّل جماعة الحوثي وحدها مسؤولية عدم إحترام الهدنة؟ وإلى أين تذهب عائدات محافظة مأرب من بيع النفط والغاز؟ وما تأثير البعد الإقليمي والدولي على الأزمة اليمنية؟