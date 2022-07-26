"دنيانا" على إيقاع التسعينات

قبل ساعة واحدة

في حلقة "دنيانا" استعادت كلّ من ميرا صيداوي، وهي مخرجة وممثلة من فلسطين، وغيداء الرشيدي من اليمن، وآنجو ريحان، وهي ممثلة من لبنان، ذكرياتهنّ في تلك الحقبة، وتشاركنا في النّقاش مع الفنّانة سيمون من مصر، التي لُقّبت بمادونا العرب في تلك الفترة، فهي صاحبة أوّل فيديو كليب و"ديو" في العالم العربي.