"دنيانا" على إيقاع التسعينات
"دنيانا" على إيقاع التسعينات
في حلقة "دنيانا" استعادت كلّ من ميرا صيداوي، وهي مخرجة وممثلة من فلسطين، وغيداء الرشيدي من اليمن، وآنجو ريحان، وهي ممثلة من لبنان، ذكرياتهنّ في تلك الحقبة، وتشاركنا في النّقاش مع الفنّانة سيمون من مصر، التي لُقّبت بمادونا العرب في تلك الفترة، فهي صاحبة أوّل فيديو كليب و"ديو" في العالم العربي.
كذلك، خصّ الفّنان الليبي حميد الشاعري "دنيانا" بمداخلة تحدّث فيها عن تلك الثورة الموسيقية التي وجد فيها الشباب في تلك الفترة تعبيراً عنهم لحناً وكلاماً.
"دنيانا" الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على التلفزيون والإعادة الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.