عاجل: أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

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اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، احتجاجا على ترشيح كتلة الإطار التنسيقي محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء قبل يومين.

وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن المتظاهرين "اقتحموا البرلمان" بعد أن كانت قوات الأمن قد حاولت إيقافهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية دخول المحتجين إلى مبنى البرلمان.

وكان الآلاف من أنصار الصدر، قد خرجوا اليوم في مظاهرات حاشدة، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في العاصمة بغداد، حيث تقع المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان نشر على الحساب الرسمي لمكتبه، المتظاهرين إلى "الالتزام بالسلمية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين.

كما طالبهم بـ"الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".