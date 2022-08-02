"دنيانا": كابوس البحث عن وظيفة

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"دنيانا": كابوس البحث عن وظيفة

قبل 12 دقيقة

في تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، تبدو معدلات البطالة في صفوف الشباب صادمة. أسباب كثيرة تحول دون حصول هؤلاء الشباب على فرص عمل لائقة. الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بعض دول العالم العربي هي إحدى أسباب انعدام الفرص أمام الشباب. إضافة إلى ذلك، هناك أنظمة التعليم والمناهج الدراسية الحالية التي لا تتلاءم مع العصر الحالي ومتطلباته.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نجمع طلاب شباب من دول عربية مختلفة، نسألهم عن خططهم لمرحلة ما بعد الدراسة. فكانت الإجابة "كابوس البحث عن وظيفة". من اليمن وسوريا وتونس وليبيا ومصر والجزائر اجتمع هؤلاء الشباب في استديو "دنيانا" واجمعوا على ألا فرص عمل في دولهم. ما هي التحديات أمام هؤلاء الشباب؟ وما هي الحلول بالنسبة لهم؟

في ختام تقريرها، طالبت منظمة العمل الدولية حكومات المنطقة العربية بخلق 33.3 مليون وظيفة بحلول عام 2030. فهل هذا ممكن في ظل التخبط الذي تعيشه المنطقة؟

في "دنيانا"، إيمان الأعرج مسؤولة الأبحاث وبرامج تطوير المهارات في منظمة العمل الدولية من الأردن، أميرة عبد الرحمن أكاديمية من السودان، وغيداء الرشيدي باحثة في مركز صنعاء من اليمن.