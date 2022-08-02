كيم كارداشيان وكايلي جينير تجبران إنستغرام على وقف تحديثات جديدة لنظام الفيديو

قبل 13 دقيقة

تعرض تطبيق انستغرام لانتقادات حادة وحملة ضد التحديثات التي فرضها على بعض من مستخدميه. وطالبت الشقيقتان كيم كارداشيان وكايلي جينير الشركة أن لا تحدث التغيرات التي اقترحتها المنحازة لمحتوى الفيديو وجعله أهم من الصور على التطبيق.