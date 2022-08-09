عاشوراء: إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في صور

مجموعة من الصور لشعائر احياء ذكرى عاشوراء في مختلف دول العالم الإسلامي.

بيشاور

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موكب لاحياء ذكرى عاشوراء في بيشاور في اقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.

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تجمع لاحياء ذكرى عاشوراء في اسطنبول.

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تجمع داخل مسجد الامام العباس بن علي في كربلاء.

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موكب نهري لاحياء الذكرى في سريناغار بكشكير الهندية

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يعدون المأكل والمشرب للزائرين في مدينة كربلاء حيث ضريح الإمام الحسين.

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تجمع في مرقد الامام الحسين في كربلاء

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موكب أطفال لاحياء ذكرى عاشوراء في مدينة اسطنبول التركية

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عرض في العاصمة الإيرانية لاحياء ذكرى عاشوراء.

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بحرينيون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العاصمة المنامة.

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من بين الذين قتلوا مع الإمام الحسين أخوه العباس بن علي بن أبي طالب - الصورة لإحياء ذكراه في أحمد آباد، الهند.

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مسلمون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في مدينة شيناي الهندية (مدراس سابقا)

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موكب في سريناغار في كشمير الهندية

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المواكب الحسينية تختلف في بعض تفاصيلها من بلد لآخر - الصورة من الهند

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مسيرة في صنعاء لإحياء ذكرى عاشوراء.

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تبدأ الطقوس في الأول من محرم لتبلغ ذروتها في العاشر منه.

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تقام طقوس عاشوراء لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في عدد من البلدان. الصورة من العاصمة الإيرانية طهران

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من ضمن فعاليات إحياء ذكرى عاشوراء تمثل مسرحيات شعبية تروى احداث عاشوراء من خلالها وتجسد فيها شخوصها

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في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد

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مواكب في العاصمة اليمنية لاحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

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طفل يشارك في أحد المواكب في مدينة كراتشي الباكستانية