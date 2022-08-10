السوبرانو فاطمة سعيد لترندينغ: الصوت الأوبرالي جديد على الثقافة العربية والغناء به ممكن
السوبرانو فاطمة سعيد لترندينغ: الصوت الأوبرالي جديد على الثقافة العربية والغناء به ممكن
فاطمة سعيد مغنية سوبرانو أوبرالية، مصرية مقيمة في برلين. بدأت رحلتها الغنائية في القاهرة وفي عمر السادسة عشر انتقلت الى براين حيث بدأت رحلتها التدريبية في الغناء الأوبرالي. فما هي قصتها؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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