السوبرانو فاطمة سعيد لترندينغ: الصوت الأوبرالي جديد على الثقافة العربية والغناء به ممكن

قبل 37 دقيقة

فاطمة سعيد مغنية سوبرانو أوبرالية، مصرية مقيمة في برلين. بدأت رحلتها الغنائية في القاهرة وفي عمر السادسة عشر انتقلت الى براين حيث بدأت رحلتها التدريبية في الغناء الأوبرالي. فما هي قصتها؟