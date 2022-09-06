"دنيانا": السياسة على خشبة المسرح

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"دنيانا": السياسة على خشبة المسرح

قبل 8 دقيقة

تبدو السياسة حاضرة على خشبات المسرح في العديد من الدول العربية. مسرحيات كثيرة أُنتجت وأُلّفت وأُخرجت، هدفها نقل المشهد السياسي إلى الخشبة وإلى الجمهور. إضافة إلى طرح الأسئلة وربط أحداث الماضي بالحاضر والمستقبل.

قدّم ويقدّم المسرحيون أعمالهم هذه معتمدين أساليب مختلفة. بعضهم اعتمد أسلوبا واضحا وصريحا في نقل المشهد ونقد السلطة وتوجيه رسائل لها. والبعض الآخر استخدم الترميز أو التبطين لاعتبارات كثيرة أهمها الأنظمة الديكتاتورية الرافضة لأي رأي مخالف أو ناقد.

نعود بالزمن إلى سعد الله ونوس ومحمد الماغوط واميل حبيبي وغيرهم من المسرحيين. ونتحدث عن المسرح السياسي بين الماضي والحاضر مع صناع مسرح من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والعراق. نسألهم عن أعمالهم الخاصة، تجاربهم مع الرقابة، ونسألهم عن مزاج الجمهور، وعن ارتباط فن المسرح السياسي بالأنظمة الديكتاتورية والقمع.

في "دنيانا" هذا الأسبوع أسامة حلال ممثل وكاتب ومخرج مسرحي من سوريا، حنان الحاج علي ممثلة وكاتبة ومخرجة مسرحية من لبنان، هيثم عبد الرزاق ممثل ومخرج مسرحي من العراق، ليلى سليمان كاتبة ومخرجة مسرحية من مصر، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.