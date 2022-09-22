هرم بلاستيكي على ضفاف النيل في مصر للتوعية من خطر تلوث المياه

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هرم بلاستيكي على ضفاف النيل في مصر للتوعية من خطر تلوث المياه

قبل 6 دقيقة

شيدت مبادرة "فيري نايل" المصرية هرما بلاستيكيا لنشر الوعي من خطر إلقاء النفايات في مياه نهر النيل وتأثيره على البيئة. يتكون الهرم من 250 ألف زجاجة بلاستيكية تم استخراجها من نهر النيل وتزن نحو 7500 كيلوغرام.

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