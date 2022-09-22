روسيا وأوكرانيا: الإفراج عن المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا بوساطة سعودية

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روسيا وأوكرانيا: الإفراج عن المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا بوساطة سعودية

قبل 41 دقيقة

أعلنت السعودية الأربعاء أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب تم "نقلهم من روسيا إلى المملكة"، مؤكدة "العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".