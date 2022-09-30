روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي

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وفي كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، قال بوتين إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بـ"رد قوي" على إجراءات الضم فيما يشير إلى تصاعد وتيرة الصراع.