روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي
روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ضم أربع مناطق أوكرانية بعد "استفتاءات" شجبتها كييف والغرب.
وفي كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، قال بوتين إن بلاده ستدافع عن "أراضيها الجديدة" بكل الوسائل المتاحة لها، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بـ"رد قوي" على إجراءات الضم فيما يشير إلى تصاعد وتيرة الصراع.
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منذ بداية الغزو الروسي، أغلقت معظم المدارس والجامعات في أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل تعليم ملايين الطلاب.