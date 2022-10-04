"دنيانا": مجتمع الميم-عين… معاناة مستمرة

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"دنيانا": مجتمع الميم-عين… معاناة مستمرة

قبل 48 دقيقة

لعلّ الإفصاح عن الهوية الجنسية يبدو عملا انتحاريا في المجتمعات العربية. ففي ظل غياب القوانين التي تؤمن حماية لهم ، يشعر المثليون والمثليات والعابرون العابرات جنسيا أنهم مهدّدون دائما.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتوقف عند الانتهاكات التي رُصدت في الآونة الأخيرة ونروي تجارب شخصية لأفراد ينتمون إلى مجتمع الميم-عين. ونسأل من يحمي مجتمع الميم-عين في ظل غياب قوانين تحميهم؟

وفي ظل قوانين حازمة لناحية تجريم المثلية الجنسي والعبور الجنسي في بعض الدول، فالخيارات أمام هؤلاء الأفراد قد تبدو محدودة. ولعل اللجوء بحثا عن الحرية ومساحة آمنة يبدو الحلّ الأنسب أمام الكثيرين، إلا أنّ لهذا الخيار تبعات أخرى أهمها الاندماج في مجتمع جديد.

في "دنيانا" هذا الأسبوع أصالة مدوخي ناشطة كويرية من تونس، ديمة متى ممثلة وكاتبة من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، ويسرا محمد من الكويت.