ميسي: لماذا أثار النجم العالمي غضب نشطاء البيئة؟

قبل 42 دقيقة

التعليق على الصورة، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي

هجوم حاد شنته منظمات حماية البيئة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تقرير مختص في توثيق رحلات الطيران كشف عن عدد رحلات الطائرة الخاصة للنجم العالمي والتي بلغت 52 رحلة جوية في ثلاثة أشهر.

ولفت التقرير إلى حجم تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن الطائرة الخاصة لمهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على طبقةالجو، وتسببها في زيادة التلوث الجوي ومن ثم التغير المناخي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير بين من دعا إلى ضرورة تحمل المشاهير ومن بينهم اللاعبين مسؤولية أفعالهم والتي تهدد البيئة، فيما دافع آخرون عن النجم العالمي مؤكدين أن هناك مسببات أكثر ضرراً للمناخ.

توثيق رحلات ميسي

نشر حساب "لا فيون دو بيرنار" الفرنسي المتخصص بتوثيق رحلات الطائرات الخاصة، أن طائرة ميسي نفثت 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو خلال فصل الصيف الماضي، وهي كمية تصدر عادة عن سيارة مواطن فرنسي في 150 سنة، بحسب التقديرات.

وبحسب تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فقد حلقت الطائرة لمدة 368 ساعة طيران، وحطت في عدة مدن مثل بلباو، وروساريو، ومونتفيديو، وسانت مارتن، ونيويورك، وبرشلونة ونيس.

ولم يقتصر الأمر على ميسي فقد استخدمها أصدقاء اللاعب أيضا في عدة رحلات جوية. فقد أكدت الصحيفة أن زيادة عدد الرحلات بهذا الشكل يأتي نتيجة توفير الطائرة من قبل ميسي لأصدقائه وعائلته، لاستخدامها في رحلاتهم الخاصة.

وأوضحت «ليكيب» أنَّه على الرغم من أن الرياضة لا تمثل سوى 1% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في فرنسا، إلا أن العديد من الرياضيين يتسببون في تأثيرات سلبية على البيئة بطريقة غير مباشرة.

وتأتي هذه الأخبار في وقت تتعالى به التحذيرات بشأن تغير المناخ، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لوقف تداعيات التغير المناخي.

مغردون يتفاعلون

تفاعل مغردون ونشطاء مع حماة البيئة منتقدين نجم باريس سان جيرمان لعدم اكتراثه بحماية البيئة فأشار علي الزين عما قد ينتج عن أفعال الأثرياء

وتعجب يعقوب من عدد رحلات طائرة النجم العالمي في هذا الوقت القصير

فيما أشار أحمد يوسف إلى ذهاب ميسي الدائم إلى برشلونة

مدافعون عن ميسي

على الجهة الأخرى دافع مغردون عن النجم الأرجنتيني مستنكرين ما جاء في التقرير فتساءل أحدهم عن عدد رحلات المواطنين في فرنسا؟

فيما تساءل سامي أبونياج عن تأثير التدريبات العسكرية الأمريكية بالطائرات والصواريخ على البيئة

فيما اعتبر أحدهم أنه طبقا لهذا التقرير فإن صناعة الطائرات في العالم تتحمل مسؤولية كبيرة عن التغير المناخي

ميسي في قطر

في السياق ذاته تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان ميسي أن مونديال قطر 2022 سيكون أخر مشاركة له في كأس العالم . وتعد مشاركة ميسي في البطولة المرتقبة من كأس العالم هي الظهور الخامس له مع منتخب بلاده في أهم حدث كروي على الإطلاق.

عشاق ميسي يعبرون عن حزنهم

أثنى خالد مصطفى على أداء ميسي مؤكداً أنه لاعب من طراز فريد

فيما تنبأ مغردون بفوز الأرجنتين هذا العام بكأس العالم

فيما ذهب عشاق ميسي إلى القول أنهم ليسوا مستعدون ليوم اعتزال ميسي

ميسي.. أسطورة كرة القدم