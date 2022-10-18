اليوغا في "دنيانا": أكثر من مجرّد "ترند"

قبل ساعة واحدة

بحسب تعريف الأمم المتّحدة، اليوغا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت في الهند منذ آلاف السنين. كلمة "يوغا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني الانضمام أو الاتحاد، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعي. تُمارس اليوم بأشكال مختلفة حول العالم وتستمر شعبيتها في الازدياد، واعترافاً بندائها العالمي، في 11 كانون الأول / ديسمبر 2014، أعلنت الأمم المتحدة يوم 21 حزيران / يونيو يوماً عالمياً لليوغا بموجب القرار 69/131.