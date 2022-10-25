ما هو مفهوم "الأغنية الوطنية" في العالم العربي؟

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ما هو مفهوم "الأغنية الوطنية" في العالم العربي؟

قبل ساعة واحدة

رافقت أغنية "التبجيل" فترات حكم رؤساء وملوك الدول العربية، إذ يبدو أنّ القبضة الحديدية يلزمها "رقّة" فنيّة لترسيخ صورة "القائد" في نفوس الجماهير.

في "دنيانا" ناقشت باحثات وناقدات مختّصات بالفن وتاريخه، مفهوم "الأغنية الوطنية" في العالم العربي. كذلك قدّمت كلّ منهنّ نماذج عن أغانٍ مجّدت أشخاصاً حكموا بلدانهنّ.

فاطمة الظاهر، الناقدة والباحثة في تاريخ الفن في العراق، تحدّثت عن كلمات أغانٍ مثل "سيدي اشكد انت رائع" و"إنت العزيز إنت" أُنتجت خصيصاً لصدام حسين. سميحة بن سعيد، الأستاذة في المعهد العالي للموسيقى في جامعة سوسة – تونس، وضعت أغاني تمجّد الحبيب بو رقيبة، في سياقها السياسي.

بن سعيد تقاطعت مع الكاتبة والصحافية المصرية أمينة خيري التي أشارت إلى أنّ مفهوم مديح الحاكم قديم في العالم العربي، وسردت أغانٍ مفصليّة غنّاها كبار الفنّانين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، مادحين فيها من مرّوا على الحكم في مصر خلال فترات متعدّدة من الملكية إلى الجمهورية من الملك فاروق إلى جمال عبد الناصر.

أمّا في لبنان، فقد لفتت الشاعرة والناقدة الفنية هالة نهرا إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود صورة الحاكم الديكتاتوري، إلا أنّ أغاني التبجيل تُغنّى لزعماء الأحزاب السياسية وتشكّل مدار منافسة وكيدية بين مناصريهم.

من جهتها، استعرضت الممثلة والمخرجة الفلسطينية ميرا صيداوي أمثلة عن أغانٍ وطنية وجدانية تسرد قصصاً من يوميات أهل فلسطين، لتتساءل أيضاً عن تأثير الانتقال من الشعور بالحماس التي تولّدها هذه الأغاني إلى الخيبة التي تأتي من الواقع السياسي.