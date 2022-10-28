معرض "خرج و المفروض يعود " يروي قصة هجرة المصريين إلى دول الخليج
معرض "خرج و المفروض يعود " يروي قصة هجرة المصريين إلى دول الخليج
يستضيف مركز الصورة المعاصرة معرض "خرج و المفروض يعود " الذي يشارك به خمسة عشر عملا فنيا من إنتاج واحد وعشرين فنانا جميعهم عاشوا فترة من حياتهم في الخليج. من خلال السرد الشخصي، يقدم المعرض موضوعات الذاكرة، الموت، الأبوة، الطبقية، الأسرة، الانتماء والطموح.
أعدت الفيديو ميس باقي.
للاستماع إلى التقرير الإذاعي الذي اعدته دعاء فريد عن زيارتها للمعرض، اضغط هنا، أو عبر تطبيقي الساوند كلاود وأبل بودكاست.
كما يمكنكم الاستماع إلى حلقة بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.
أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.