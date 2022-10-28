معرض "خرج و المفروض يعود " يروي قصة هجرة المصريين إلى دول الخليج

قبل 18 دقيقة

يستضيف مركز الصورة المعاصرة معرض "خرج و المفروض يعود " الذي يشارك به خمسة عشر عملا فنيا من إنتاج واحد وعشرين فنانا جميعهم عاشوا فترة من حياتهم في الخليج. من خلال السرد الشخصي، يقدم المعرض موضوعات الذاكرة، الموت، الأبوة، الطبقية، الأسرة، الانتماء والطموح.