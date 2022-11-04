اكتشاف أجنة مدفونة في أصيص زرع يثير صدمة وجدلا حول الإجهاض في تونس

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اكتشاف أجنة مدفونة في أصيص زرع يثير صدمة وجدلا حول الإجهاض في تونس

قبل 28 دقيقة

أثناء مواجهات بين الشرطة وشباب من جمهور كرة القدم في تونس انكسر أصيص زرع كان على سطح بناء ليكشف وجود خمسة أجنة مجهضة مدفونة في الإناء. فتح القضاء تحقيقا وأوقف طبيبا مشتبه به وثار جدل في تونس حول الإجهاض.

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