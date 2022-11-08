الأمن المائي والغذائي… في خطر؟

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الأمن المائي والغذائي… في خطر؟

قبل 14 دقيقة

ظواهر مناخية متطرفة تضرب العديد من الدول حول العالم. تداعيات هذه التغيرات المناخية خطيرة جدا على حياة الإنسان والحيوان أيضا. فكيف يهدد التغير المناخي أمن الإنسان المائي والغذائي؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع وتزامنا مع مؤتمر المناخ "كوب 27"، نطرح قضية التغير المناخي وتداعياتها على حياة الإنسان في المنطقة. فهل الأمن المائي والغذائي في خطر؟

"دنيانا" مع زياد الخياط مسؤول الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي في منظمة الأسكوا، مروة أمزيان خبيرة في التنمية المستدامة من المغرب، سلمى الحاج مهندسة بيئية من السودان، سوزان طالب مهندسة كيميائية من العراق، وملاك سويد أنثروبولوجية من سوريا.