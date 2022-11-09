كاريكاتير فرنسي "مسيء" لمنتخب قطر وتصريح سفير لمونديال قطر عن المثلية الجنسية يثيران جدلا وغضبا واسعين

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أثار كاريكاتير نشرته صحيفة لو كانار أونشينيه جدلا وغضبا واسعين بسبب تصويره للمنتخب القطري في صورة إرهابيين، بينما دانت جمعيات مجتمع الميم في أوروبا تصريحات لسفير لمونديال قطر بخصوص المثلية الجنسية .

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