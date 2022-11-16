بولندا وروسيا: مباحثات طارئة للناتو بعد سقوط صاروخ في بولندا

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عقد قادة بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية والتحقيق في مصدره. بولندا إحدى الدول الأعضاء في الحلف ويعد سقوط صاروخ في أراضيها تصعيدا خطيرا للحرب في المنطقة.

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