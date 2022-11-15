بطلات رياضيات من ذوي الإعاقة في "دنيانا"

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بطلات رياضيات من ذوي الإعاقة في "دنيانا"

قبل 28 دقيقة

بدأت الرياضة للرياضيين من ذوي الإعاقة منذ أكثر من 100 عام، لكن هذه الرياضة لم تنتشر على نطاق واسع إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

في "دنيانا"، التقت رياضيّات من ذوي الإعاقة، من مختلف أنحاء العالم العربي، ليتحدّثن عن قصصهنّ مع الرياضة والإعاقة والتحديات التي واجهتهن.

من مصر، شاركت فاطمة عمر، وهي بطلة العالم في تاريخ رفع الأثقال لذوي الإعاقة، في الحلقة. بدأت بممارسة رياضة رفع الأثقال منذ 20 عامًا، واستطاعت أن تشارك في 6 دورات بارالمبية متتالية. تم اختيارها كأفضل لاعبة في أكثر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية. وفي دورة الألعاب البارالمبية لعام 2012 في لندن، أصبحت أول امرأة من فئة رافعات الأثقال من أي دولة تفوز بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الأشخاص من ذوي الأعاقة كما جعلتها ميدالية ذهبية لها في لندن ثاني لاعبة رياضية مصرية وأول لاعبة بارا مصرية من أي رياضة تفوز بأربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية.

ومن السعودية، تحدّثت الهنوف أبو حيمد، وهي بطلة في ألعاب القوى – رمي الجلة، حول نجاحها في الحصول على الميدالية البرونزية في رمي الرمح فئة 33 في دورة ألعاب غرب آسيا 2022التي جرت في البحرين. أمّا منار عيسى من لبنان، فهي تلعب كرة السلة على الكراسي المتحركة وتحلم أن تساهم في تأسيس فريق كرة سلة لقصار القامة تحديداً.