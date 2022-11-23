"دنيانا": ذاكرة مدينة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": ذاكرة مدينة

قبل 53 دقيقة

من متحف "بيت بيروت" وسط العاصمة اللبنانية، يطلّ برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع في حلقة خاصة واستثنائية مع مشاركات من اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

تجتمع المشاركات في "بيت بيروت" الذي كان يُعرف سابقا "ببيت بركات"، يعتبر الشاهد الأبرز على الحرب الأهلية اللبنانية لأنه بقي كما هو وتحول اليوم إلى متحف للذاكرة. يتجوّلن في أرجائه حيث آثار الرصاص وندوب الحرب ما زالت موجودة ويستحضرن مدنهنّ التي غيّرت الحروب معالمها. يستعدن ذكرياتهنّ مع المدينة والحرب ويصفن علاقتهنّ بها.

ديمة نشاوي، فنانة رسوم تصويرية، غادرت سوريا بسبب الحرب، انتقلت للعيش في مدينة أخرى، وتحمل الكثير في ذاكرتها عن مدينة دمشق القديمة وتأمل بأن تعود يوما. سبأ حمزة، كاتبة وشاعرة يمنية، غادرت مدينتها صنعاء في بدايات الحرب. وحولت اشتياقها إلى بلدها إلى أغنية كتبتها في غربتها. أما رؤى خلف ناشطة نسوية من العراق ومنى الحلاق مهندسة معمارية من لبنان اختارتا أن تبقيا في بغداد وبيروت رغم كلّ الصعوبات والتحديات.