إلهام أحمد: حزب العمال الكردستاني هو نتاج سياسة الإبادة التركية

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قالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إنّ الهجمات التركية التي استهدفت المراكز الحيوية والبنية التحتية شمال سوريا تسعى أيضاً إلى إفراغ المنطقة من سكانها والذين يقارب عددهم 5 ملايين سوري. وطالبت إلهام أحمد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه المنطقة وسكانها وكذلك تجاه قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت " الإرهاب" جنباً إلى جنب مع القوات الدولية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية. وشككتت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية في نوايا تركيا بشأن ما يقال عن تقاربها مع النظام السوري"لأنّه تقارب أمني يصب ضد مصلحة مجلس سوريا الديمقراطية" حسب رأيها. ووصفت إلهام أحمد المعارضة السورية بأنّها أصبحت نخبوية وقليلة العدد وإن كان المجلس السوري الذي تنتمي إليه ما يزال على تواصل مع "المعارضة الحقيقة التي تعبر عن آمال المجتمع "حسب تعبيرها. وفيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، تعزو إلهام أحمد وجوده إلى سياسات الإبادة التي تنتهجها تركيا مشيرة إلى استراتيجية الحزب ليس في تركيا فحسب، بل في البلدان الأخرى حيث يتواجد الأكراد والتي تهدف إلى إنقاذ الأكراد من الإبادة حسب رأيها.