سالم العيساوي: بروتوكول قناة خور عبد الله يتنافي مع الحفاظ على حدود العراق

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سالم العيساوي: بروتوكول قناة خور عبد الله يتنافي مع الحفاظ على حدود العراق

قبل ساعة واحدة

يعزو سالم العيساوي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الأسباب التي تعرقل عمل الأجهزة التنفيذية المناط بها محاربة الفساد إلى ترهلها وعدم تطورها، بل إلى" النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية" الذي يخلق ظروفاً ضاغطة تحول دون فعاليتها في مكافحة الفساد.

ويدعو العيساوي الحكومة العراقية إلى وضع آلية واضحة أمام مجلس النواب لمتابعة ملفات سرقة المال العام بشكل عام وما توصف"بسرقة القرن" بشكل خاص.

وفيما يتعلق بالموعد المحدد للانتخابات القادمة، عبّر عضو مجلس النواب العراقي عن أمله أن يلتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتوقيت المحدد لها خلال سنة، وأن يرسل القانون إلى المجلس ليتم إقراره.

كما أعرب النائب العيساوي أيضا عن رفضه للمساس بسياده بلاده مشيراً إلى تباعد الحدود وضعف الإمكانيات التي قد تستغلها دول الجوار العراقي.

من ناحية أخرى، ألقى النائب سالم العيساوي باللائمة على بعض الموظفين المكلفين من وزارة النقل العراقية بملف قناة خور عبد الله الملاحية وإعدادهم بروتكولاً يتنافي مع الحفاظ على الحدود العراقية على حد تعبيره ،مضيفاً بأنّ للمجلس ملاحظات على إعداد المحاضر وعلى اللجان التي قامت بالتفاوض مع الجانب الكويتي.