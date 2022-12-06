الأقليات العربية والمسلمة في الانتخابات النصفية الأمريكية.. نجاحات بارزة ومشاركة لافتة
الأقليات العربية والمسلمة في الانتخابات النصفية الأمريكية.. نجاحات بارزة ومشاركة لافتة
رواء رمان أول مسلمة من أصول فلسطينية تفوز بعضوية مجلس نواب ولاية جورجيا الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.
رواء هي واحدة من العديد من الأمريكيين العرب والمسلمين الذين شقوا طريقهم إلى مناصب عامة في الانتخابات النصفية الأخيرة. تحدثت السياسية البالغة من العمر 29 عاما، عن صعوبات واجهتها منذ طفولتها بسبب كونها مسلمة محجبة من أصول فلسطينية، كما تحدثت عن مشوارها السياسي وما يعنيه أن يشارك الجيل الثاني من الأقليات العربية والمسلمة في السياسة الأمريكية.