علاج سرطان الدم لدى الأطفال: تقنية جديدة تنقذ حياة الطفلة البريطانية أليسا من المرض

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نجح أطباء من مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال في إنقاذ حياة الطفلة أليسا، 13 عاما، بعد إصابتها بمرض سرطان الدم. التقنية المستخدمة، وهي تعديل الحمض النووي، ستساهم في علاج العديد من الأمراض خاصة أمراض الدم.