كأس العالم 2022: المغاربة يحلمون بالسفر إلى قطر قبل مباراة نصف النهائي
كأس العالم 2022: المغاربة يحلمون بالسفر إلى قطر قبل مباراة نصف النهائي
تشهد الساعات الأخيرة قبل مباراة المغرب وفرنسا في الدوحة إقبالا كبيرا من المواطنين المغاربة على مراكز بيع تذاكر الطيران على أمل الحصول على فرصة تاريخية لمشاهدة فريق أسود الأطلس في مرحلة نصف النهائي من بطولة كأس العالم. وكانت الخطوط الجوية الملكية المغربية قد أعلنت عن تسيير 30 رحلة إلى قطر بأسعار مخفضة.
التقت بي بي سي عربي مع عدد منهم وحدثونا عن أملهم في مشاركة فريقهم حلم الوصول إلى النهائي.