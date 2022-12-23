الشيف نصرت: الفيفا يحقق في كيفية وصوله إلى أرض الملعب وحمل كأس العالم

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في واقعة دخول الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، الملقب بـ"شيف الملح" إلى أرض الملعب بدون تصريح وحمل الكأس عقب تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر.

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