أفغانستان تحت حكم طالبان: أفغانيات يتحدين قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات
أفغانستان تحت حكم طالبان: أفغانيات يتحدين قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات
احتجت نساء أفغانيات على قرار طالبان بإغلاق الجامعات الخاصة والحكومية أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت نساء شاركن في الاحتجاجات لبي بي سي إنهن تعرضن للضرب أو الاعتقال على أيدي نساء منتسبات
إلى طالبان وأعربت نساء أخريات عن يأسهن وغضبهن من الحظر.
وقالت متظاهرة لمراسلة بي بي سي آليا فرزان" تظاهرنا أمام الجامعة، وكان هناك الكثير من النساء المنتسبات إلى طالبان ضربن الفتيات واعتقلن بعضهن"