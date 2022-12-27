السيسي يحث المقبلين على الزواج لدعم صندوق الأسرة ماليا

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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعمل الحكومة على تقديمه. المسودة تتضمن صندوقا للأسرة بتمويل القادرين على الزواج وتوثيق الطلاق بعد إنهاء الخلاف الشرعي حوله بحسب تصريحات وزير العدل.