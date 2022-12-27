سيول جارفة في الأردن والسعودية والإمارات وعمان بسبب الأمطار الغزيرة
سيول جارفة في الأردن والسعودية والإمارات وعمان بسبب الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة اجتاحت عددا من البلدان العربية لعدة أيام حيث غمرت المياه العديد من المدن وتسببت في شلل وتعطيل حركة الحياة اليومية وتعطيل السفر والدراسة ابتداءا من الأردن وامتدادا الى دول الخليج.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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