الرئيس الجزائري يعلن عن استرداد 20 مليار دولار من رموز نظام بوتفليقة.. وجزائريون يشككون

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جدل على مواقع التواصل أحاط إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة للدولة من قبل النظام السابق. وشكك بعض المغردين في المبلغ المعلن عنه، ما دفع وزير العدل عبد الرشيد طبي إلى تأكيد الرقم وأنه حُصل من خلال عملية استغرقت سنوات.