العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة.. وفاة أمريكية حوصرت في سيارتها المتجمدة لـ 18 ساعة

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أكثر من مئتي مليون شخص ما زالوا يواجهون إعصارا ثلجيا أطلق عليه "الإعصار القنبلة" أو "عاصفة القرن"، بعدما اجتاح أمريكا الشمالية وأودى بحياة أكثر من ستين شخصا من بينهم شابة امريكية عثر عليها بمركبتها التي علقت في الثلوج.