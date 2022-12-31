"نيران صديقة" تمنح ليفربول فوزا بهدفين لهدف على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مدافع ليستر البلجيكي فاوت فايس سجل هدفين لليفربول

حول ليفربول تأخره على ملعبه بهدف أمام ليستر سيتي إلى فوز بهدفين بنيران صديقة سجلهما المدافع البلجيكي فاوت فايس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.

وأخطأ قلب الدفاع البلجيكي في ابعاد الكرة في الدقيقة 38 ليمنح ليفربول هدف التعادل، بعد أن تقدم ليستر بشكل مفاجئ في الدقيقة الرابعة عن طريق كيرنان دوسبري-هال. ثم عاد فايس ليهز شباك فريقه مرة أخرى في الشوط الأول.

وأضاع ليفربول عدداً من الفرص المحققة خلال المباراة لكنه ظل في المركز السادس في جدول الترتيب وعلى بعد نقطة واحدة فقط من مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس رغم أن ليفربول لعب مباراة أكثر.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي فاز فريقه حتى الآن بأربع مباريات متتالية في الدوري "حضرنا إلى هنا لتحقيق نتيجة جيدة وهذا ما فعلناه".

"لكننا نفقد الكرة في اللحظات الخاطئة وكان دفاعنا مفتوحا للغاية في بعض الأحيان. علينا أن نستغل الفرص ويجب أن نلعب بشكل أفضل في مباراتنا القادمة أمام برينتفورد".

وظل ليستر في المركز 13 بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط بعد أن خسر المباراة العاشرة في الدوري هذا الموسم.

انتزع ليستر التقدم بعد أن فوجئ دفاع ليفربول بكرة طويلة من الحارس داني وارد وضعت دوسبري هال في طريقه نحو المرمى.

وركض اللاعب ما يقرب من نصف طول الملعب، متجاوزا دفاع ليفربول، ليسجل هدف التقدم.

وبدا أن ليستر استفاد من تقدمه حتى تسبب خطأ فايس داخل منطقة الجزاء أثناء إبعاد كرة ترينت ألكسندر أرنولد إلى مرور الكرة من فوق الحارس وارد لتسكن شباك الضيوف.

ولم يكن فايس تحت أي ضغط أثناء محاولته ابعاد الكرة، ما منح ليفربول هدفا سهلا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خسر ليستر بثلاثية نظيفة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الإثنين الماضي

وطارد سوء الحظ نفس اللاعب بعدها بسبع دقائق ما تسبب في الهدف الثاني لليفربول، حيث كان يطارد الكرة مرة أخرى أثناء ارتطام كرة داروين نونيز بقائم مرمى ليستر وارتدادها إلى الملعب ثانية لتصطدم بركبة فايس وتسكن الشباك.

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر "عاد (فايس من كأس العالم) بأداء سيء بعض الشيء. لم يلعب في كأس العالم مع بلجيكا، وسيستغرق الأمر منه بعض الوقت للعودة إلى مستواه.

واتيحت ثلاث فرص لمحمد صلاح لاعب ليفربول في الشوط الثاني لتعزيز تقدم أصحاب الأرض بينما حاول نونيز التسجيل بتسديدة مرت فوق العارضة قبل 12 دقيقة على نهاية المباراة.