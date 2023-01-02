مغردون يتفاعلون مع شاب وفتاة متهمين بفعل مخل في الطريق العام في مصر

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Photoshot التعليق على الصورة، الشاب والفتاة بعد إلقاء القبض عليهما

أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة يعتقد أنهما يمارسان فعلا منافيا للآداب في الطريق العام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إذ استنكر نشطاء ومغردون تداول مقطع الفيديو بشكل واسع عبر منصتي فيسبوك وتويتر واعتبروه تشهيراً وانتهاكاً لسترهما وإلهاءً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري داعين إلى عدم إعادة نشر المقطع مجدداً في الوقت الذي أعرب فيه مغردون عن غضبهم من الحادث مطالبين بمعاقبة الشاب والفتاة ليكونوا عبرة لغيرهم من الشباب.

ماذا حدث؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه شخص بهاتفه لشاب وفتاة يمارسان فعلا مٌخلا أعلى جسر في أحد أحياء القاهرة في الطريق العام. وآثار مقطع الفيديو تساؤلات حول عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام في مصر

بيان للداخلية المصرية

صدر الصورة، Photoshot التعليق على الصورة، بيان الداخلية المصرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام أعلى كوبري بالقاهرة .

وينص قانون العقوبات في مصر في مادته 278 على أنه "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه". وبحسب القانون لا تقوم جريمة "الفعل الفاضح العلني" إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء "حياء العين أو الأذن"، والعلانية "يشترط مشاهدة الغير للفعل"، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".

في اليوم التالي، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة بضمان مالي قدره ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد استجوابهما وإقرارهما بارتكابهما الفعل المخل الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة في شهر أبريل نيسان الماضي لما بينهما من علاقة عاطفية، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر.

ثم طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات.

مغردون يتفاعلون

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين داعٍ لعدم التشهير بالشاب والفتاة وانتهاك سترهما وآخرين يدعون إلى تنفيذ أقصى العقوبة بحقهما

فيما أشفق نديم على الفتاة بعد التشهير بها لأن المجتمع لن يدين الشاب ولكنه سيدين الفتاة فقط.

أحمد الشمالي رفض تصوير مقطع الفيديو والتشهير بالشاب والفتاة.

كما استنكر البعض مقارنة مقطع الفيديو بنهاية الفيلم المصري الشهير "حب فوق هضبة الهرم" عندما ألقت الشرطة على أبطال الفيلم بتهمة فعل فاضح في الطريق العام، مؤكدين أن بطلي الفيلم كانا متزوجين عكس ما فعله الشاب والفتاة.

وانتقد آخرون بحث الشرطة عن مصور مقطع الفيديو

عقوبة التشهير في مصر

يشدد القانون المصري على عقوبة التشهير التي يعاقب بها من يقوم بأفعال سيئة بحق آخرين، ويستخدم الكثير من الأشخاص الإنترنت عند الرغبة في الإساءة إلى شخص على اعتقاد منهم بأن هذه الأفعال لن تعرضهم للعقوبة، لذلك نجد أن القانون المصري قد حدد العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي يقوم بالتشهير بآخر عن طريق الإنترنت، لكن هناك العديد من الأشخاص لا يدركون العقوبة ولذلك حرصنا على توضيحها فيما يلي: