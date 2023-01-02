مسجد باريس الكبير يقاضي كاتبا فرنسيا بسبب تصريحات وُصِفت بالمعادية للإسلام

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"يسرقوننا ويعتدون علينا".. كلمات استخدمها الروائي الفرنسي ميشيل ويلبك لوصف المسلمين في فرنسا. مما أدى إلى رفع المسجد الكبير في باريس، شكوى قضائية أمام المدعي العام في باريس، ضد الروائي الفرنسي ميشيل ويلبيك، بتهمة التحريض لكراهية المسلمين.